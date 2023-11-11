«Случаи исчисляются десятками»: у украинских беженцев отнимают детей в Европе

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Алексей Панков
Алексей Панков 30 0

Небензя: Россия получала обращения из-за изъятия детей у украинцев в Европе

«Случаи исчисляются десятками»: у украинских беженцев отнимают детей в Европе

Фото: www.globallookpress.com / Nick White

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Соответсвующую тему поднял на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

России известно о десятках случаев, когда Европа отнимала детей у украинских беженцев. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что зачастую беженцы не знают, к кому обращаться за помощью в таких ситуациях.

«Только известные нам случаи исчисляются десятками. Причем сигналы к нам поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС», — отметил постпред.

Небензя указал, что эта проблема достаточно серьезна и, к сожалению, распространена. Он также напомнил, что права детей не разлучаться с семьей защищает Конвенция о правах ребенка и Факультативный протокол к ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что благотворительный фонд Елены Зеленской, который занимается помощью детям-сиротам, подозревают в торговле подопечными. При этом даже национальная полиция Украины официально заявила о сверхактуальной проблеме торговли людьми в стране.

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