Экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят недавно заявил о фактическом разгроме ВСУ.

Экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят назвал Запад главным виновником провала контрнаступления Украины. По словам американского эксперта, Вашингтон ведет Украину к тотальному поражению, поскольку именно из-за политики Белого дома Москва и Киев все еще не смогли прийти к консенсусу.

В беседе с 5-tv.ru военный эксперт Андрей Никулин спрогнозировал, какова вероятность, что Украина лишится большого числа территорий из-за США. По словам Никулина, велик риск, что после украинского конфликта под контролем Киева останутся лишь те территории, что достались ей от Речи Посполитой.

«Львов, Ужгород, Тернополь. Вот эти шесть западных областей, которые входили в состав Речи Посполитой, это будет та самая Незалежная, которая им останется», — сказал он, подчеркнув, что Куят был прав.

Что касается судьбы Владимира Зеленского на Украине, то Никулин уверен: глава киевского режима рискует оказаться за решеткой, вопрос лишь во времени и сроке.

«Даже если Зеленский не сбежит из страны, то судьба его будет весьма печальна. Абсолютно не исключено, что его выдадут Гааге для суда как военного преступника», — резюмировал он.

«С повязками на глазах»: НАТО раскритиковали за безответственную внешнюю политику

Чуть ранее полное согласие с Куятом выразил и американский политолог Скотт Беннетт. По его словам, Украина изначально оказалась обречена на поражение, и на это наглядно указывало положение РФ в сравнении с ситуацией в Киеве.

Ранее 5-tv.ru писал об огромных потерях Украины из-за политики Зеленского.