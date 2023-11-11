«Стал ближе к Марсу»: Джаред Лето покорил Эмпайр-стейт-билдинг и спел песню

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Евгения Романова
Евгения Романова 14 0

Джаред Лето стал первым легально покорившим Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

«Стал ближе к Марсу»: Джаред Лето покорил Эмпайр-стейт-билдинг и спел песню

Фото: www.globallookpress.com / Steffens

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Как себя ощущал музыкант в этот ответственный момент?

Актер и музыкант Джаред Лето стал примерно на 30 секунд ближе к Марсу, когда покорил Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Он стал первым легально взобравшимся на 102-этажную культовую достопримечательность города. Об этом сообщает Today.

Так, артист преодолел расстояние с 86-го по последний этаж по восточной стороне здания примерно на 20 минут. Событие приурочено к началу нового мирового тура 30 Seconds To Mars в поддержку шестого альбома. Гастроли будут проходить с марта по сентябрь 2024 года. Добравшись до вершины небоскреба, Лето исполнил песню из нового альбома.

Джаред Лето стал первым человеком, кому официально разрешили забраться по стене Эмпайр-стейт-билдинга. Сам музыкант в беседе с изданием рассказал, что был очень взволнован в момент восхождения. При этом он признался: покорить небоскреб оказалось намного сложнее, чем предполагалось.

«Это невероятно. Наблюдать за восходом солнца над городом — это так много для меня значит. С тех пор, как я был ребенком, Нью-Йорк олицетворял место, куда вы отправляетесь, чтобы воплотить свои мечты в реальность», — добавил Лето.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстремал пробежал 25 километров по перевалу Дятлова.

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