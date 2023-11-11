«Прелестные черные пуговички»: можно ли читать «Коралину» Геймана с детьми?

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

«Мел»: сказка «Коралина» показывает, что в жутких событиях есть не только тьма

«Прелестные черные пуговички»: можно ли читать «Коралину» Геймана с детьми?

Фото: Кадр из м/ф "Коралина в Стране Кошмаров", реж. Генри Селик, 2009 г.

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В произведении британского писателя про зловещий потусторонний мир присутствует много готических элементов.

Английский писатель Нил Гейман отметил 10 ноября 63-летие. Он работал журналистом, его увлекало фэнтези, а также писал комиксы, после чего переключился на романы. Первой детской книгой Геймана стала «Коралина», в которая рассказывалась история про девочку, попавшую в мир с новыми родителями, имевшими пуговицы вместо глаз. Подходит ли такая сказка для чтения с детьми или все-таки это взрослое произведение? На этот вопрос ответило издание «Мел».

Можно ли читать «Коралину» Геймана с детьми

Гейман создавал «Коралину» на протяжении почти десяти лет — с 1990 года до 2001-го. В эпиграфе он обозначил, что начал писать книгу для одной дочери, а закончил для другой. Изначально планировалось создать страшную сказку для младшенькой — Холли, которую Гейман сравнивал с Уэнздэй Аддамс из-за ее интереса к придумыванию историй из разряда «а что, если?».

Книга повествует о том, как Коралина Джонс переезжает вместе с родителями в новую квартиру. Девочка начинает изучать новое жилье и в какой-то момент натыкается на единственную закрытую дверь, ведущую в другой мир. Причем этот портал скрыт от посторонних глаз — доступен только Коралине. Там девочку встречают родители с пуговицами вместо глаз, которые начинают уговаривать ее остаться в окружении тепла, внимания и заботы. Предложение заманчивое, ведь в реальном мире Коралине не достает всего этого. Однако остаться можно лишь с одним условием: поменять глаза на «прелестные черные пуговички».

Готика в детской литературе Геймана одновременно пугает и показывает, что в жутких событиях есть не только тьма. Так, в результате Коралина осознает ценность ее настоящей семьи. Причем готика присутствует и в других моментах истории. Сюда можно отнести в том числе призраки, зловещий потусторонний мир, черный говорящий кот, ведьма, которая представилась мамой Коралины.

Так можно ли читать «Коралину» и смотреть появившуюся в 2009 году экранизацию книги? Для детей это приключенческая история, поэтому даже сам Гейман уверен в положительном ответе на этот вопрос.

«Когда я был ребенком, мне нравилось, что меня пугали истории и страх оставался на страницах книги», — отмечал он в предисловии.

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