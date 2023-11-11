Менингит у детей: как распознать и что делать при болезни

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Полина Долгова
Полина Долгова 28 0

Самый яркий симптом болезни — специфическая сыпь. А что еще?

Менингит у детей: как распознать и что делать при болезни

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Менингит — это воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Он может появится на фоне другого заболевания: отита, ангины или гайморита, поэтому важно обращать внимание на то, какие симптомы проявляет болезнь. Об этом рассказала заведующая педиатрическим отделением стационара в «СМ-Клиника» Александра Васина в интервью изданию Газета.ру.

Если вместо выздоровления поднимается высокая температура до 40 градусов, а также появляется сильная головная боль и рвота, то это повод срочно вызывать скорую помощь, отмечает эксперт.

Со слов врача, очень трудно распознать менингит у детей до трех лет, так как малыши не могут самостоятельно описать свое самочувствие. Их первыми признаки болезни будут — раздражительность, слабость и сонливость. Если ребенок не может переносить яркий свет и шум, а также эти симптомы сочетаются с головой болью и высокой температурой, это также указывает на то, что ребенок болен менингитом. У малышей может появиться скованность мышц, при этом ребенок принимает странную позу — запрокидывает голову назад.

«Ригидность, а то есть скованность мышц шеи при менингите мешает наклонять голову и поворачивать ее из стороны в сторону», — отмечает Александра Васина.

Педиатр подчеркивает, что самый яркий симптом менингита — специфическая сыпь. Это темно-красные точки, которые никуда не деваются при надавливании на кожу. Но этот симптом появляется, когда болезнь уже активно прогрессирует. Поэтому при обнаружении сыпи, необходимо срочно звонить в скорую.

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