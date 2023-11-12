Как будет рассчитываться НДФЛ в 2024 году

Россиян ждут небольшие корректировки.

Новый год - это не только мандарины, оливье и атмосфера праздника, но еще и изменения налоговой политики. Минфин заранее поспешил успокоить всех переживающих за свое финансовое состояние россиян, объявив на своем сайте, что никаких резких изменений в налоговой политике Российской Федерации не планируется.

«Повторного введения налога на сверхприбыль компаний и других резких изменений государственной налоговой политики, в том числе роста ставок, на будущий год не планируется», — заявил замминистра Алексея Сазанов.

Однако некоторые корректировки все же планируется ввести. Редакция 5-tv.ru разобралась во всех грядущих изменениях.

Поправки в налоговый кодекс с 1 января 2024 года

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В конце июля Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс. Согласно новым правилам, в РФ будет действовать единая ставка на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15% (для граждан с доходами свыше пяти миллионов рублей), которая распространяется на фрилансеров и тех, кто работает удаленно. При этом статус налогового резидента совершенно неважен. Главное, чтобы они работали на российские организации. Для штатных сотрудников поправки начнут действовать с 2024-го, для остальных — с 2025-го.

С 1 января 2024 года расширен перечень доходов, освобожденных от НДФЛ. К примеру, налогом не будет облагаться доход, полученный за интеллектуальную деятельность. Однако есть два важных условия. Во-первых, исполнитель должен выполнять муниципальный или государственный контракт. Во-вторых, он должен передать право на результаты своей деятельности заказчику. От налогов также освободили доходы в виде исключительного права, полученные от изобретений, промышленных образцов селекционного достижения и некоторых других вещей.

Вместе с тем был увеличен максимальный размер социального налогового вычета по расходам на обучение ребенка с 50 до 100 тысяч рублей. Также с 2024 года будет установлен необлагаемый лимит при исчислении НДФЛ с суточных и полевого довольствия. Он составит 700 рублей в день при выполнении работы или нахождении в пути в пределах РФ и 2500 рублей в день за рубежом.

Налогом больше не будет облагаться вся материальная помощь. Ранее действовал необлагаемый лимит в четыре тысячи рублей.

Также налог на добавленную стоимость (НДС) не будут платить туроператоры при оплате путевок по России. Это правило начало действовать с 1 июля текущего года и сохранит свою силу до 1 июля 2027-го.

Налоговый вычет за лечение

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Согласно законодательству РФ, некоторые граждане имеют право вернуть часть денег, потраченных на приобретение лекарств, страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования (ДМС), а также оплату лечения.

По новым правилам, размер налоговых вычетов увеличился до 150 тысяч рублей. Это означает, что пациент может компенсировать до 19,5 тысяч рублей. Получить деньги получится с 2025 года. Для сравнения в 2022-м эта сумма была на отметке в 120 тысяч рублей, а максимально допустимая сумма возврата составляла 15,6 тысяч рублей. А вот в случае с дорогостоящим лечением ситуация не изменилась. При необходимости можно вернуть себе те же 13% от полной стоимости без каких-либо ограничений.

Также налоговый вычет распространяется на услуги стоматологов. В зависимости от сложности такое лечение может считаться как обычным, так и специализированным. Если сумма за оказанные услуги слишком велика, эксперты советуют разбить ее на два календарных года. В таком случае получится дважды вернуть часть потраченных денег.

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Претендовать на налоговый вычет за лечение могут совершеннолетние трудоустроенные граждане и резиденты России, платящие налоги. Часть средств за совершеннолетних детей могут вернуть родители при том условии, что ребенок является студентом очного отделения ВУЗа или среднего учебного заведения, а также ему меньше 24 лет.

Подать заявление на налоговый вычет можно несколькими способами: через МФЦ, налоговую, «Госуслуги» и сайт Федеральной налоговой службы (ФНС).

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