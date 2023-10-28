Безотказные способы: как сэкономить на коммунальных платежах

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 43 0

Энергосберегающие лампы помогут сэкономить на коммунальных платежах

Фото, видео: С. Елагин/Бизнес Online / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Копейка рубль бережет — это всем известно. Но как платить меньше за услуги ЖКХ?

Своевременная оплата налогов позволяет не накапливать долг. Крайний срок платежа за ЖКХ указан непосредственно на квитанции. В большинстве организаций, это десятое число месяца, следующего за расчетным.

Новые правила оплаты ЖКХ начали действовать с октября: кому повысят платежи?

Сэкономить можно, отказавшись от ненужных услуг

  • Например, стационарного телефона или радиоточки. Но не получится отказаться от отопления, водопровода, канализации, содержания и ремонта дома;
  • Трехтарифные счетчики отслеживают расход электроэнергии по разным тарифам. Их установка позволит снизить счет за электричество;
  • Использование счетчиков на воду тоже не допустит переплаты;
  • Важно своевременно ремонтировать сантехнику, чтобы избежать протечек;
  • Современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности — от A до G. Техника класса А потребляет меньше всего энергии и более производительна;
  • Энергосберегающие лампы также позволят сэкономить без ущерба комфорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выявить завышение УК стоимости услуг ЖКХ.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

7:48
Более 15 погибли, еще 31 пропали без вести: что известно об аварии на шахте в Казахстане
7:31
Биполярное расстройство научились определять по анализу крови
7:16
«Три кита» зависти: почему возникает это чувство и есть ли от него польза
7:03
Вне зоны доступа: какие проблемы может породить запрет телефонов в школах
6:50
Будущая королева Великобритании собралась нарушить тысячелетнюю традицию
6:37
Безотказные способы: как сэкономить на коммунальных платежах

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Кругом Скорпионы: о чем говорит преобладание одного знака зодиака в окружении
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео