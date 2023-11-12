Дети Донбасса посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Грандиозная выставка достижений на ВДНХ, торжественно открытая в День народного единства и согласия за неделю развернулась, что называется вовсю. За первые три дня на экспозиции побывали почти полмиллиона человек и, вероятно, уже в ближайшие дни будет преодолен «миллионный» рубеж. Выставка зажила своей жизнью — там уже и свадьбы играют. Чем гордится Россия, увидела корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

«Просто супер!» — делится эмоциями Олег.

Сесть за руль болида и почувствовать себя гонщиком «Формулы-1». На стенде самого современного автодрома России — «Игора Драйв» — встречают школьников из Донбасса.

«Столько, наверное, людей, за всю свою жизнь не видел! Много всего интересного, крутого. Промышленность тут кишит», — рассказал один из ребят.

На стенде Красноярска ребята запускают гидроэлектростанцию, на стенде Омской области мальчишки соревнуются в силе удара.

Москва и ВДНХ — это лишь начало большого путешествия. Его организовал благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «Россия». Следующая остановка — Петербург, а затем и Карелия.

Водопады, каньоны и жемчужина севера — Ладожское озеро. Увидеть эти богатства России ежегодно сотни тысяч россиян едут в Карелию. На этом стенде рассказывают о том, как развивается — вот, к примеру, «Дача Винтера». Долину водопадов можно увидеть.

«Как раз вспоминаем, как были в Карелии, отдыхали, да. И все очень понравилось. Прекрасный край — красиво. Там, конечно, есть что посмотреть и, более того, хочется вернуться», — рассказывают посетительницы форума.

«Мы просто в восторге и дети сейчас тоже в восторге — к каждому подходим, везде фотографируемся, везде все пробуем — очень здорово», — рассказала еще одна посетительница выставки «Россия» Наталья.

Взойти на сцену и оказаться на одном из самых красивых праздников мира — на выпускном «Алые Паруса». К вот этому стенду — размером с трехэтажный дом — подходят, чтобы сделать фотографии в огнях летнего Петербурга.

Приехала и пара из Амурской области, чтобы на выставке «Россия» пожениться. Свадьба получилась по-настоящему космической.

А ведь это лишь одна из более, чем 40 площадок выставки «Россия». Свои интерактивные экспозиции подготовили все основные павильоны.

Только за первые три дня выставку посетили около полумиллиона человек. Спустя неделю здесь все так же — толпы гостей — даже в будние дни.

«Как будто бы у себя дома оказалась! Так круто, вообще! У меня аж мурашки. Я в восторге!» — поделилась эмоциями Вера из республики Коми.

По соседству с Коми — Санкт-Петербург. Это одна из самых технологичных площадок.

Посетители выставки замерли, наблюдая за разводным мостом — это зрелище повторяется на стенде Санкт-Петербурга каждый час. И здесь звучит музыка, а под ногами словно плещется Нева. Переносит на несколько минут в Петербург вот такие мультимедийные экраны и действительно можно забыть, что ты в Москве.

Старшее поколение видит, по сути, реинкарнацию выставки достижений. Но теперь не только народного хозяйства, а всех сфер страны XXI века.

В павильоне «Мир цифры» представлены технологические гиганты страны — Яндекс, РЖД, Росатом, в том числе и крупнейший холдинг СМИ — НМГ, к которому относится и Пятый канал.

Можем записать здесь видео со звездой: встаем перед камерой и выбираем любимого актера, режиссера или даже героя мультфильма. Ну вот, к примеру, Федор Бондарчук — и можем записать с ним виртуальное видео

А можно задержаться и посмотреть фильм — на стенде онлайн-гиганта — Wink, который собрал библиотеку из более, чем 80 тысяч фильмов и сериалов. Это место притяжения киноманов — здесь проводят увлекательные лекции.

«Сходили в кинотеатр — у меня ребенок смотрел вот с такими вот глазами. Пусть она ничего не понимает, но что-то яркое, вспышки какие-то», — делится посетительница выставки.

Завершить полный впечатлений день некоторые посетители выставки отправляются в винный зал. Там можно попробовать все, чем сегодня по праву гордится российское виноделие.

«Взяли шампанское „Новый Свет“, к Новому году уже надо затариваться, а это лучшее шампанское», — рассказал посетитель выставки Алексей.

В этом году вся продукция «Нового Света» подверглась редизайну. Эксклюзивное обновление — и от легендарной «Массандры». Если раньше винодельню знали по «десертным и крепленым», то теперь — ассортимент пополнился авторской коллекцией сухих моносортовых вин. Предложения для ценителей есть — и у «Инкермана». Уклон производителей в сторону сложных, насыщенных вин — это ответ на более требовательный спрос.

«Потребитель стал уже разбираться СКЛ, тренд на российское вино на спрос на качественное российское вино растет», — отметил коммерческий директор винодельни «Криница» и компании «Усадьба Дивноморское» Антон Алимов.

Голодным с выставки посетители не уйдут — здесь продаются и фирменные продукты от разных регионов страны. Такой праздник для души и тела — продлится целые полгода. И каждый из него вынесет что-то свое.