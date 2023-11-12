«Добрый знак»: как прошел визит Путина в Казахстан

Товарооборот России и Казахстана достиг уже рекордных 27 миллиардов долларов.

В духе взаимопонимания прошли переговоры в Казахстане, куда Владимир Путин прилетал во главе внушительной делегации.

президент Касым-Жомарт Токаев, несмотря на ранее прибытие рейса из Москвы лично встречал в аэропорту, демонстрируя мастерство опытного дипломата с восточными корнями.

«Сегодня, когда вы рано утром прилетели в Астану, на небе вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. Это редкое явление. <…> Это очень хороший, добрый знак», — заметил президент Казахстана.

Токаев назвал прошлое наших стран богатым, а будущее блестящим. И несколько раз за выступление подчеркивал, что мы стратегические партнеры и союзники, российский президент в долгу не остался.

«Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками, я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто — во всяком случае, мы так в России на это смотрим, — не просто союзники, а наиболее близкие союзники», — отметил Путин.

Результатом переговоров стало свыше двух десятков соглашений, в области энергетики, прежде всего, сельского хозяйства. Товарооборот достиг уже рекордных 27 миллиардов долларов, при том, что Россия, как мы помним, обложена санкциями, а Казахстан обещал европейцам санкции соблюдать. Но в этом и есть сила восточной дипломатии. Если Аллах закрывает одну дверь, он открывает тысячу других.

Надо сказать, что за десять дней Казахстан посетили премьер Венгрии, президент Франции, главы Азербайджана и Турции. Астана умеет действовать многовекторно, не забывая подчеркивать, кто главный союзник.

В день прибытия российской делегации в Астану в Токио собрались министры иностранных дел большой семерки, помимо прочего они заявили, что санкции против Москвы и тех, кто ее поддерживает — усилят, а российские активы будут заморожены до оплаты Киеву нанесенного ущерба. Считай, что Большая семерка намекнула, что денег нам своих не видать.

Россия предлагает другой путь, не конфискации, а обмена. Мы же тоже кое что заморозили из их активов. Президент подписал соответствующий закон, правительство должно определить порядок действий. Ну и надеемся на здравый смысл. Пока его не наблюдается.