Смотреть можно, трогать нельзя: как живут современные гейши в Японии

|
Алексей Панков
Алексей Панков 24 0

Туристам нельзя прикасаться к современным гейшам в Японии

Смотреть можно, трогать нельзя: как живут современные гейши в Японии

Фото: www.globallookpress.com / Hitoshi Yamada

Читайте нас в: Дзен Новости

Юные японки начинают учиться этому ремеслу в 15 лет.

Один из самых узнаваемых образов Японии — девушки-гейши. Своими корнями эта культура уходит в XVII век. «Известия» разобрались, как они живут и чем сейчас занимаются.

Девушек можно обнаружить в популярных туристических местах Киото и других городов. Однако гостям страны восходящего солнца строго-настрого запрещено к ним прикасаться. Чаще всего встречи с гейшами проходят в дорогих ресторанах. Иногда гости могут пригласить их в караоке или ночной клуб.

Перед тем как стать гейшами, девушки носят титул Майко. В прошлые века ученицами юные японки становятся в возрасте от девяти до 12 лет. Сейчас этот возраст подняли до 15-20 лет. После завершения обучения они становятся артистками или гейко.

Гейши обладают многими навыками. К примеру, их учат игре на различных музыкальных инструментах, танцам и навыкам поддержания беседы. Один из ключевых навыков — проведение чайной церемонии. Также девушек обучают искусству икебана — таким словом называют создание цветочных композиций.

В современной Японии гейши живут друг с другом в небольших квартирах. На встречах с гостями и во время церемоний они обязательно должны носить традиционное кимоно.

В пандемийное время некоторые гейши работали онлайн по видеосвязи. Несмотря ни на что спрос на их услуги остается высоким. Некоторые представительницы профессии даже после снятия ограничений продолжают работать онлайн.

ТОП-5 самых известных плотников в мировой истории

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые раскрыли еще одну загадку «Моны Лизы». Леонардо да Винчи при написании картины использовал новаторские технологии.

Смотреть можно, трогать нельзя: как живут современные гейши в Японии

1/5

www.globallookpress.com / Werner Forman

2/5

www.globallookpress.com / Hitoshi Yamada

3/5

www.globallookpress.com / Michael Runkel

4/5

www.globallookpress.com / Hitoshi Yamada

5/5

www.globallookpress.com / Richard Atrero De Guzman

+4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:32
Владимир Путин посетил современный онкоцентр: самое важное
5:19
Смотреть можно, трогать нельзя: как живут современные гейши в Японии
5:00
Юлия Чичерина выступила с концертом в зоне СВО
4:55
Важнейший плацдарм: как работают бойцы подразделения «Ахмат» на передовой
4:35
«Добрый знак»: как прошел визит Путина в Казахстан
4:14
Топор в спине и деньги сыну: неизвестные факты из жизни Ильи Олейникова

Сейчас читают

В Петербурге прошел грандиозный концерт к 40-летнему юбилею группы «Алиса»
Дефолт будет или нет: какую угрозу для США несет понижение рейтинга Moody’s
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд