Смотреть можно, трогать нельзя: как живут современные гейши в Японии

Юные японки начинают учиться этому ремеслу в 15 лет.

Один из самых узнаваемых образов Японии — девушки-гейши. Своими корнями эта культура уходит в XVII век. «Известия» разобрались, как они живут и чем сейчас занимаются.

Девушек можно обнаружить в популярных туристических местах Киото и других городов. Однако гостям страны восходящего солнца строго-настрого запрещено к ним прикасаться. Чаще всего встречи с гейшами проходят в дорогих ресторанах. Иногда гости могут пригласить их в караоке или ночной клуб.

Перед тем как стать гейшами, девушки носят титул Майко. В прошлые века ученицами юные японки становятся в возрасте от девяти до 12 лет. Сейчас этот возраст подняли до 15-20 лет. После завершения обучения они становятся артистками или гейко.

Гейши обладают многими навыками. К примеру, их учат игре на различных музыкальных инструментах, танцам и навыкам поддержания беседы. Один из ключевых навыков — проведение чайной церемонии. Также девушек обучают искусству икебана — таким словом называют создание цветочных композиций.

В современной Японии гейши живут друг с другом в небольших квартирах. На встречах с гостями и во время церемоний они обязательно должны носить традиционное кимоно.

В пандемийное время некоторые гейши работали онлайн по видеосвязи. Несмотря ни на что спрос на их услуги остается высоким. Некоторые представительницы профессии даже после снятия ограничений продолжают работать онлайн.

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