У футболиста Тимура Радова остановилось сердце во время матча

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 31 0

Спортсмена срочно доставили в больницу.

У футболиста Тимура Радова остановилось сердце во время матча

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Во время матча ЛФЛ (Любительская футбольная лига) произошло страшное — у 38-летнего футболиста Тимура Радова остановилось сердце. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Спортсмена доставили в ближайшую больницу в состоянии клинической смерти. Инсайдер сообщил, что врачи смогли запустить сердце футболиста. Затем Радова перевели в реанимацию профильной больницы.

На портале любительской лиги LFL.RU сказано, что Радов выступает за клуб «Вихрь Юг». За его карьеру в чемпионате сыграно 230 матчей. Он отметился 27 забитыми мячами и 25 голевыми передачами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице России во время матча скончался хоккеист Михаил Янчишин. Спортсмен умер во время игры любительской лиги. Он выступал за команду «Армата». Матч был против клуба «Фаворит». 

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