В Москве во время матча скончался хоккеист

Скончавшийся после матча в Москве хоккеист умер от остановки сердца
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Врачи пытались реанимировать мужчину, но усилия оказались безуспешными.
Спортсмен потерял сознание на льду. Инсайдер отметил, что 61-летнему хоккеисту вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать мужчину, но усилия оказались безуспешными. У нападающего остановилось сердце.
Причины пока неизвестны. Тело хоккеиста отправят на вскрытие.
Telegram-канал «Хоккейные сливки» опубликовал шокирующие кадры смерти на льду.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Сочи умер футболист и тренер Алексей Лесин на 31-м году жизни. Причина смерти спортсмена не называется, но при этом некоторые пользователи сети пишут, что мужчина утонул. О кончине футболиста сообщила Федерация мини-футбола города Казань.
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