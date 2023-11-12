В Москве во время матча скончался хоккеист

В рамках московской любительской лиги по хоккею скончался нападающий команды «Армата» Михаил Янчишин во время игры против клуба «Фаворит». О том, как его пытались спасти, рассказал источник 5-tv.ru.

Спортсмен потерял сознание на льду. Инсайдер отметил, что 61-летнему хоккеисту вызвали скорую. Врачи пытались реанимировать мужчину, но усилия оказались безуспешными. У нападающего остановилось сердце.

Причины пока неизвестны. Тело хоккеиста отправят на вскрытие.

Telegram-канал «Хоккейные сливки» опубликовал шокирующие кадры смерти на льду.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сочи умер футболист и тренер Алексей Лесин на 31-м году жизни. Причина смерти спортсмена не называется, но при этом некоторые пользователи сети пишут, что мужчина утонул. О кончине футболиста сообщила Федерация мини-футбола города Казань.