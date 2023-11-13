Сделки на миллиарды долларов: выставка Dubai Airshow откроется в ОАЭ

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Авиационно-космическая выставка Dubai Airshow откроется в ОАЭ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новинки из сферы авиации на мероприятии покажет и Россия.

Прямо сейчас в Арабских Эмиратах открывается авиационно-космическая выставка Dubai Airshow. Это один из самых престижных авиасалонов мира.

Россия покажет свыше 200 образцов новейшей техники. Корреспондент «Известий» Николай Иванов в числе первых увидел самые красивые павильоны.

Авиасалон в Дубае считается одним из самых престижных в мире. К тому же — это просто гигантское авиашоу — 1400 участников, 95 стран, сотни самолетов, вертолетов, беспилотников — все здесь.

Сюда везут все самое новое, продвинутое. Это — как гигантская ярмарка, сделки на миллиарды долларов заключают прямо здесь.

Авиасалон — в первую очередь для профессионалов отрасли. Вот в эти павильоны доступ имеют далеко не все, это — будущее авиастроения и космонавтики.

Наш «Ростех» представляет в Дубае 200 образцов техники. Среди самых громких премьер — глубоко модернизированный Ил-76.

В нем обновлено более 70% всех систем и агрегатов. Мощные двигатели, облегченное и усиленное крыло, стеклянная кабина.

Военно-транспортный самолет при желании можно адаптировать под санитарный или противопожарный. Среди наших новинок — пожарный вертолет Ка-32А11М.

Бак меньше чем за минуту заполняется четырьмя тоннами воды. Зрители увидят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и Ми-171А3 — он специально предназначен для обслуживания буровых платформ на шельфе.

Для нефтяных королевств Персидского залива — очень актуально. На авиашоу приехали и наши зенитно-ракетные системы, а также легкая управляемая ракета, которая носит загадочное имя «Изделие 305Э» — она позволяет вертолетам поражать бронетехнику и укрепления противника с расстояния в 14,5 километра, кстати — уже зарекомендовала себя в зоне СВО.

Свои новинки представят и заграничные концерны. Например, Boeing покажет модель 777-9 с удлиненным фюзеляжем и складывающимися законцовками крыла.

Airbus, как отмечается, привез А330-800neo. Организаторы обещают продемонстрировать даже «летающее такси» — обязательно его отыщем на этой гигантской территории.

Церемония открытия — совсем скоро. Обещано, что наша пилотажная группа «Русские Витязи» на новейших Су-35С будет гвоздем программы — асы покажут «петлю Нестерова», «Бочку» — ждем красочное шоу.

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