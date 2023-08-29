Технологический суверенитет: что известно об «импортозамещенном» «Суперджете»

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Созданный по программе импортозамещения «Суперджет» совершил первый полет

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ОАК; 5-tv.ru

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Самолет, как отмечается, провел в небе почти час.

В российское небо поднялся первый «Суперджет», созданный по программе импортозамещения систем и компонентов. Испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре.

Самолет провел в небе почти час: в полете лайнер сопровождал истребитель, а неподалеку кружил спасательный вертолет на случай ЧП. Как все прошло, расскажет корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Ростех» производит не только военную продукцию, почти половина заказов в портфеле — гражданские. Достаточно сказать, что в кратчайшие сроки корпорацией, куда входят более 800 заводов и НИИ, было фактически заново, после ухода западных партнеров, организовано производство трех моделей пассажирских самолетов — МС-21, Ту-214 и Sukhoi Superjet уже с новыми, российскими двигателями.

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