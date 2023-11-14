По понедельникам на выставке «Россия» проводится технический день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Территория и музеи ВДНХ будут работать в обычном режиме.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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По понедельникам павильон выставки «Россия» на ВДНХ будет закрыт для посещения. Это — технический день. Но организаторы не прекращают свою работу. В этот день обновляются стенды, настраивается оборудование, проводятся занятия с работниками.

Также в этот день волонтеры разбирают карточки обратной связи от посетителей, оформленные в виде сердец — одного из символов выставки. На карточках гости оставляют свои пожелания организаторам, делятся эмоциями и пишут послания, которые передаются адресатам.

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Выставка «Россия» — живой, постоянно меняющийся организм. Потому обратная связь от гостей, экспонентов и волонтеров крайне важна для организаторов. Благодаря ей выставка ежедневно совершенствуется, становится лучше и удобнее.

Выставка работает по будням с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00. Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Посещение бесплатно. А еще каждый день для гостей будут проводить больше 500 экскурсий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие эмоции получили дети Донбасса от посещения выставки «Россия» на ВДНХ.

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По понедельникам на выставке «Россия» проводится технический день

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