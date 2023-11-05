Запустить гидроэлектростанцию, порулить ледоколом: чем можно заняться на выставке «Россия» на ВДНХ

Выставка соберет всю нашу страну под одной крышей. Организаторы обещают — ни один посетитель не уйдет без положительных эмоций.

В День народного единства в Москве на ВДНХ открылась грандиозная выставка-форум, посвященная достижениям нашей страны. На выставке — все лучшее в области промышленности, науки, искусства, образования, политики. Здесь каждый посетитель может загадать свою мечту, которую визуализируют на огромный купол, где горит путеводная звезда.

Это самая интригующая часть экспозиции, организаторы обещают кропотливо анализировать мечты россиян, чтобы составить «карту желаний» всей страны. Намекнули, что результаты интерактивного соцопроса поступят исполнительной власти для реализации.

Экспозиция занимает площадь 37 футбольных полей. Павильонов ВДНХ не хватило, построили еще — на земле и под землей.

Как и положено, в самом укромном месте павильона Росатома находится она — «Царь-бомба». Макет, конечно. Самое мощное когда-либо придуманное оружие.

Перечислить что тут есть — невозможно. Здесь буквально все, и все 89 регионов — от Калининграда до Камчатки. Обойти «Россию» выставку не хватит и дня, но чтобы узнать Россию страну — многим не хватает и жизни. Будет 161 день — до 12 апреля. В процессе экспозиции будут обновляться, на 8 марта, например, или 23 февраля. Но основные экспонаты уже на своих местах.

Ставка на зрелищность и интерактив, чтобы можно было и посмотреть, и попробовать. Например, запустить Гидроэлектростанцию, порулить ледоколом или вытащить мягкую игрушку.

Здесь как в машине времени: где картины советских реалистов соседствуют с коллажами от нейросети. Вспомнив свое прошлое, можно осознать настоящее и понять, куда двигаться дальше.

Интересная экспозиция: здесь сравнивают жилища советских и американских граждан в годы Холодной войны. Но это, пожалуй, единственное на выставке сравнение нас с кем-либо. Задачи «догнать» и «перегнать» — больше нет. Есть возможность исполнить свои, а не навязанные мечты. Для тех, кто так и не освоит ультрасовременный портал с нейросетью, предлагается по старинке написать Деду Морозу.

Мы такие разные, но мечты о мире и согласии нас объединяют. Все подробности — в нашем репортаже.