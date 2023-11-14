«Проблема еще больше»: в США признали, что Украина не сможет победить сама

|
Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Newsweek: Украина одержит победу только при масштабном вмешательстве США

«Проблема еще больше»: в США признали, что Украина не сможет победить сама

Фото: Reuters / STRINGER

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Как Зеленскому заставить Байдена включиться в конфликт полностью? Пойдет ли на это Белый дом?

Украина сможет победить в конфликте только в том случае, если Соединенные Штаты в разы увеличат свою вовлеченность в него. Такое заявление сделал неназванный сотрудник конгресса США в беседе с Newsweek.

«Чтобы Украина победила… США придется не только придерживаться текущего курса (на помощь Незалежной— Прим. ред.) — нам придется поднять свою вовлеченность в разы. К сожалению, мы на такое не пойдем», — сказал он.

Причем необходимый уровень вмешательства должен быть невиданным со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства со стороны Вашингтона. По словам источника издания, президентская кампания Дональда Трампа может только ухудшить и без того бедственную ситуацию в конгрессе в вопросе Украины.

«Я думаю, что у них (украинских властей. — Прим. ред.) проблема, и ожидаю, что эта проблема станет еще больше… К несчастью, цифры и время не на их стороне», — подчеркнул сотрудник конгресса.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине началась война дипфейков с Зеленским и Залужным.

Тема:
Спецоперация
14 нояб
Новый триумф: казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
14 нояб
Нервы у расчетов минометов железные: лучшее видео из зоны СВО за день
14 нояб
ВСУ хотят «подморозить» конфликт: что ждет Украину зимой
14 нояб
Залужный позвонил в США и пожаловался на сложную ситуацию на фронте
13 нояб
Работает «Солнцепек»: как молодой командир в 26 лет стал Героем России
13 нояб
Пушилин: Киев пытается демонстрировать какие-то действия на передовой для Запада
13 нояб
«Будем помнить»: Развожаев сообщил о гибели двух героев-участников СВО
13 нояб
«Киев посчитал»: Франция отправила Армении бронемашины, предназначенные ВСУ
13 нояб
«Если договоримся»: каким оружием Китай может помочь России
13 нояб
По «вьетнамскому» сценарию: в России раскрыли, чем завершится конфликт на Украине
+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.12
0.07 98.53
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:48
Обидеть художника может каждый: в Петербурге раскритиковали памятника Шаляпину
9:43
Оказавшаяся в заложницах шиитов гражданка РФ и Израиля призналась в работе на США
9:31
«Проблема еще больше»: в США признали, что Украина не сможет победить сама
9:15
«Они знают»: США хотят обвинить Украину в теракте на «Северных потоках»
9:08
От тюрьмы и сумы: семь звезд, отбывавших наказание в местах лишения свободы
8:52
Новое применение: в Петербурге дроны будут искать нарушения земельного кодекса

Сейчас читают

Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки"
«Бамс — и все»: Киркоров рассказал, как ведет себя в драке
«Сейчас в мире ведется 28 войн»: а глава МОК Бах объявил российскому спорту 29-ю
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд