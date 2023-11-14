Зеленский против Залужного: на Украине началась война дипфейков

Реальное противостояние главкома ВСУ с президентом страны параллельно происходит и в сети.

Украину захлестнула волна дипфейков. Причем очень реалистичные видеосообщения появляются в соцсетях и моментально разлетаются в обществе. Такие ролики — реальная угроза: они крайне убедительны, но несут в себе общественно значимую, политическую или стратегическую информацию. За последнюю неделю по сети разошлось уже три видео. С чего все началось, разбиралась редакция 5-tv.ru.

Первое видео: Залужный объявил о начале переворота на Украине

Первый видеоролик появился в сети около недели назад. На нем главком ВСУ Залужный объявляет «врагом государства» и объявляет начало госпереворота. Лже-Валерий Залужный призывает народ выходить на улицы, а военных — перестать подчинять командованию и идти на Киев.

Не забывает фейковый командир упомянуть и о том, что все СМИ подчиняются президенту Украины, а значит — ролик надо распространять самим, ведь по телевидению его не покажут.

Подлинность видео довольно быстро опроверг друг Залужного полковник ВСУ Анатолий Штефан, который предположил, что в ближайшее время начнут появляться и другие дипфейки или даже записи телефонных разговоров. И он оказался прав.

Второе видео: Залужный призвал ВСУ идти на Киев

Следующий ролик появился в Telegram-каналах 12 ноября. На нем — снова главком ВСУ Залужный, который призывает «сбросить» власть Зеленского и пойти на Киев одной колонной в рамках «мирного марша справедливости». Фейковый офицер заявил о том, что под его началом — около двух тысяч солдат, несогласных с существующей властью.

Разоблачать этот ролик никто не поспешил, но его недостоверность выдает четко выделяющаяся линия наложения лица Залужного и плохое качество звука. Но следующий фек был сделан куда более качественно.

Третье видео: официальное обращение Зеленского

На третьим ролике был уже не главком ВСУ, а сам президент Украины Владимир Зеленский. Видео было смонтировано в оформлении государственного телеканала «1+1», что усложняло возможность обычного человека опознать подделку. Дипфейк Зеленского сообщал о ситуации на передовой. Лже-Зеленский, обращаясь к военным, призывал подразделения ВСУ немедленно покинуть Авдеевское направление и передислоцироваться в Орловку, чтобы не попасть в полное окружение российских войск.

В создании дипфейка позднее признались сами администраторы Telegram-канала, которые и распространили видеоролик.

Почему Зеленский и Залужный стали героями дипфейков

Видео с Зеленским и Залужным начали появляться в инфополе Украины неспроста. Их появлению предшествовал громкий скандал между президентом и главкомом. Все началось с того, что главнокомандующий украинской армией Залужный дал интервью британскому изданию, где признал провал так называемого контрнаступления и отметил, что ситуация для киевских боевиков на линии соприкосновения складывается все хуже и хуже. А после этого начались странные вещи: помощников офицера начали убирать одного за другим, а затем появились слухи об отстранении и самого Залужного с должности главкома ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Зеленский устраняет помощников Залужного.