Вторая группа россиян прилетела из сектора Газа

Этой ночью в Москве встречали вторую группу эвакуированных из Сектора Газа россиян. Дорога домой у измученных войной людей заняла почти сутки. Накануне наши соотечественники пересекли КПП «Раффах». На автобусах их доставили в Каир, и уже оттуда улетели на Родину. Среди встречающих был и наш корреспондент Валентин Трушнин.

Спецборт МЧС из Каира — второй по счету — приземлился в Домодедово в половине первого ночи. 98 пассажиров — граждане России и их родственники — вырвались из настоящего ада.

Люди измучены — и дело не только в долгом перелете. Все последние недели они выживали в нечеловеческих условиях. Без электричества, связи, нормальной еды и воды, под постоянными обстрелами.

Путь из Газы в Россию — тот еще квест. Сначала нужно под бомбардировками добраться до КПП Рафах, там отстоять огромную очередь, пересечь Египетскую границу, затем шесть часов на автобусе до Каира, затем погрузка в самолет МЧС, многочасовое ожидание вылета, шесть часов полета, минимум три часа занимает пересечение уже российской границы в аэропорту Домодедово и остается последний рывок — сесть в автобус и поехать в пункт временного размещения.

Это еще не все наши соотечественники, которым нужна помощь. Уже после того как оперативный отряд МЧС отправил колонну в Каир, границу пересекли еще десятки россиян.

«Наша оперативная группа после доставки этих 40 человек вернется на КПП „Рафах“, мы будем ждать выхода следующих граждан Российской Федерации и членов их семей. Надеюсь что завтра это случится», — сообщил директор Департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

Процесс эвакуации россиян может растянуться, но в МЧС к этому готовы. Самолеты будут летать до тех пор, пока все наши соотечественники не окажутся в безопасности.

Большинство ранее эвакуированных россиян разместили в санатории в подмосковном Волоколамске. Новых постояльцев обеспечили всем необходимым. Некоторые отправились к родственникам. Люди до сих пор не могут прийти в себя от того ужаса, который пришлось пережить.