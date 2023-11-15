«По абсолютному нашему убеждению собакой является лабрадор. Вот это собака. И по сбалансированности, и по интеллекту, по юмору лабрадор — абсолютная собака. И мы с Сергеем Урсуляком завели двух братьев лабрадоров. У него был Чук, у меня — Чёс», — делится воспоминаниями Ширвиндт — «И действительно они себя оправдали как самые-самые лучшие из всех живущих. И когда мой Чёс ушел в собачий рай, я решил, что все, не хочу больше собак. И долго, вот уже года, наверное, четыре или пять после этого, я собаку не хотел».

Фото: 5-tv.ru

Сегодня в доме Михаила Ширвиндта живут два питомца, один из которых раньше был бездомным. Писатель призывает всех быть милосерднее к четвероногим и забирать животных из приюта.