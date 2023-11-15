Михаил Ширвиндт: «Лабрадор — абсолютная собака»

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Известный писатель с детства любит собак. Когда-то в его доме жил лабрадор по имени Чёс. Именно его Ширвиндт считал идеальным питомцем.

Михаил Ширвиндт: «Лабрадор — абсолютная собака»

Фото: 5-tv.ru

«По абсолютному нашему убеждению собакой является лабрадор. Вот это собака. И по сбалансированности, и по интеллекту, по юмору лабрадор — абсолютная собака. И мы с Сергеем Урсуляком завели двух братьев лабрадоров. У него был Чук, у меня — Чёс», — делится воспоминаниями Ширвиндт — «И действительно они себя оправдали как самые-самые лучшие из всех живущих. И когда мой Чёс ушел в собачий рай, я решил, что все, не хочу больше собак. И долго, вот уже года, наверное, четыре или пять после этого, я собаку не хотел».

Фото: 5-tv.ru

Сегодня в доме Михаила Ширвиндта живут два питомца, один из которых раньше был бездомным. Писатель призывает всех быть милосерднее к четвероногим и забирать животных из приюта.

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Михаил Ширвиндт: «Лабрадор — абсолютная собака»

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