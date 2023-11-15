Нужны ли приюты для пожилых собак?

Волонтер Елена Балакина создала приют для пожилых питомцев в собственном доме. За свои деньги она лечит собак в ветеринарных клиниках, а также дает им кров и заботу до конца их дней.

«Кому-то 14 лет, кому-то 16. Вот сейчас ушла собака, ей 19 лет было. Морально это тяжело. День-два я прихожу в себя», — рассказывает Елена — «У меня фактически нет времени опускать руки. Я вижу, что действительно можно сделать жизнь и старость собак комфортной».

Фото: 5-tv.ru

По словам Елены, ей удалось собрать вокруг себя многих единомышленников. Люди перечисляют деньги, готовы оказать другую поддержку. Например, перевезти животное или отдать медикаменты. Так, благодаря неравнодушным волонтерам десятки собак обрели на старости лет новый дом и любящую хозяйку.