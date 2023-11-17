Можно ли выкупить животное со зверофермы?

Но, как выясняется, спасти животных можно. Сотрудники ферм готовы отдать четвероногих за определенную плату. Так, волонтеры получают возможность выкупить хотя бы несколько питомцев.

«Клетка 50, наверное, на 50. Животное живет в ней всю свою жизнь. Без солнечного света, без нормального воздуха, без движения», –рассказывает Ольга Темнова, хозяйка приюта для животных. За несколько лет она спасла десятки различных питомцев.

Фото: 5-tv.ru

«Они не понимают, что такое земля, что такое трава. Когда мы выкупали большинство животных со зверофермы, они боялись ступить на мягкую подстилку», — вспоминает волонтер.

Ольга помогает животным адаптироваться к новой жизни, а также находит для них хозяев. Отдает питомцев бесплатно. Говорит, что спасение — это не бизнес. Судьбы мохнатых зверьков для нее важнее денег.