Можно ли выкупить животное со зверофермы?

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В таких организациях зверей разводят специально для дальнейшего умерщвления ради их ценного меха или мяса. Как правило, они живут до девяти месяцев.

Можно ли выкупить животное со зверофермы?

Фото: 5-tv.ru

Но, как выясняется, спасти животных можно. Сотрудники ферм готовы отдать четвероногих за определенную плату. Так, волонтеры получают возможность выкупить хотя бы несколько питомцев.

«Клетка 50, наверное, на 50. Животное живет в ней всю свою жизнь. Без солнечного света, без нормального воздуха, без движения», –рассказывает Ольга Темнова, хозяйка приюта для животных. За несколько лет она спасла десятки различных питомцев.

Фото: 5-tv.ru

«Они не понимают, что такое земля, что такое трава. Когда мы выкупали большинство животных со зверофермы, они боялись ступить на мягкую подстилку», — вспоминает волонтер.

Ольга помогает животным адаптироваться к новой жизни, а также находит для них хозяев. Отдает питомцев бесплатно. Говорит, что спасение — это не бизнес. Судьбы мохнатых зверьков для нее важнее денег.

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