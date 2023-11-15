«Реальность мясника»: Маск объяснил, чем Зеленский отличается от Залужного

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Евгения Романова
Евгения Романова 225 0

Илон Маск заявил, что Зеленский живет в реальности мясника

«Реальность мясника»: Маск объяснил, чем Зеленский отличается от Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Тема:
Спецоперация

Чем главком ВСУ лучше украинского лидера?

Президент Украины Владимир Зеленский живет в реальности мясника, пока главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный трезво оценивает происходящее и дорожит жизнью населения Незалежной. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в рамках аудиокомнаты в соцсети X.

«Залужный определенно ценит жизнь своего народа. И он трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский уже давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности», — написал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным.

Тема:
Спецоперация
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