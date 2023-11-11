«Не нужно этого делать»: Илон Маск дал совет Зеленскому
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
ВСУ терпят поражение на поле и теряют в живой силе ежедневно. Но жизни украинцев, видимо, главу киевского режима не волнуют.
Американский миллиардер Илон Маск призвал Владимира Зеленского остановить попытку контрнаступления и начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а «не уничтожать в окопах всю украинскую молодежь».
Бизнесмен указал, что ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ. А продолжение наступления только ведет к «массовым жертвам».
«Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет», — сказал Маск в интервью ученому и блогеру Лексу Фридману.
До этого экс-начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят заявил, что ВСУ понесли огромные потери в ходе контрнаступления. И указал, что РФ ведет выигрышную тактику — не пытается удержать территории любой ценой, а обезоруживает противника.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер заявил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии были проигнорированы Киевом. Именно поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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