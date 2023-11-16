«Мы хотим мира»: Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 194 0

Зеленский считает, что конфликт с Россией надо завершать, а не замораживать

«Мы хотим мира»: Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины все чаще задумывается о завершении конфликта или это очередной хитрый ход?

Украина не может заморозить конфликт с Россией — его надо только завершать. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями африканских СМИ, о чем позже написал в своем личном блоге.

«Слушайте, ну давайте подпишем какие-нибудь Минские соглашения, заморозим конфликт. Такая у нас патовая ситуация. Никто никуда не может двинуться. Давайте попробуем так жить. Но мы все жили на Украине в это время, и все поняли», — так он ответил на вопрос одного из журналистов о том, можно ли заморозить конфликт.

По мнению Зеленского, заморозка будет означать серьезные потери для Украины, а также возможность возобновления конфликта в любое время, поэтому страна не может себе этого позволить. Это слишком невыгодно, поэтому, как подчеркнул президент, «украинцы хотят мира», и окончание становится необходимым, как бы оно ни сложилось для всех сторон. Однако, конечно, Зеленский предпочел бы завершение конфликта на своих условиях.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленскому посоветовали пойти на сделку с РФ.

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