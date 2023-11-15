«Украина разваливается»: Зеленскому посоветовали пойти на сделку с РФ
Asia Times: Украине следует провести демилитаризацию и заключить сделку с РФ
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Vesa Moilanen
Что произойдет, если киевский режим продолжит настаивать на своем?
Украина сохранит свои территории, если откажется от вступления в Североатлантический альянс и примет предложение о демилитаризации от России. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.
«Украина разваливается… Украина либо должна найти способ заключить сделку с Россией, либо столкнуться с внутренним восстанием», — говорится в публикации.
При этом крах киевского режима называется неудивительным, поскольку Незалежная понесла уже слишком большие потери. Сам президент Украины Владимир Зеленский совершил множество критических ошибок, в том числе речь идет об атаке территорий России. Теперь же Киеву для проведения мирных переговоров с Москвой следует пойти на демилитаризацию.
В США увидели угрозу для страны из-за попыток ослабить Россию
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что США больше не намерены поддерживать режим Зеленского.
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