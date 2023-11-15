Что произойдет, если киевский режим продолжит настаивать на своем?

Украина сохранит свои территории, если откажется от вступления в Североатлантический альянс и примет предложение о демилитаризации от России. Об этом сообщает китайское издание Asia Times.

«Украина разваливается… Украина либо должна найти способ заключить сделку с Россией, либо столкнуться с внутренним восстанием», — говорится в публикации.

При этом крах киевского режима называется неудивительным, поскольку Незалежная понесла уже слишком большие потери. Сам президент Украины Владимир Зеленский совершил множество критических ошибок, в том числе речь идет об атаке территорий России. Теперь же Киеву для проведения мирных переговоров с Москвой следует пойти на демилитаризацию.

В США увидели угрозу для страны из-за попыток ослабить Россию

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что США больше не намерены поддерживать режим Зеленского.