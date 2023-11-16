На культурный форум в Петербурге приехали 34 министра из разных стран

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Такого большого собрания и качества участников не было ни на одном из предшествующих форумов.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Санкт-Петербургский международный культурный форум посетят 34 министра культуры из разных стран. Об этом рассказал 5-tv.ru экс-глава российского Минкульта Михаил Швыдкой.

«На форум приехало больше 70 делегаций, которые возглавляют 34 министра культуры. Приехал даже вице-премьер Киргизии. Такого большого собрания и качества участников не было ни на одном из предшествующих форумов», — рассказал он.

Он отметил, что в личном качестве присутствуют представители Великобритании, Италии, Франции, Сербии и других европейских стран.

«Этот форум в высшей степени серьезный. На этой площадке идет обсуждение целого ряда проектов. Россия в 2024 году председательствует в СНГ и БРИКС. Естественно, возникает много проектов, связанных с этими организациями. Все движется к тому, что будут проведены переговоры с китайскими коллегами о создании телевизионного конкурса. Уверен, что наши коллеги присоединятся к этому», — отметил Швыдкой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что внук де Голля заявил о любви европейцев к русской культуре.

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