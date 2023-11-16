Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 51 0

В Минобороны РФ рассказали об успехах российской армии на фронте.

Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Истребительная авиация Военно-космических сил (ВКС) России ликвидировала самолет ВСУ в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные сбили украинский истребитель Миг-29. Воздушный бой развернулся в районе города Красноармейск в ДНР.

Сообщается также, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили за минувшие сутки два реактивных снаряда западной системы залпового огня HIMARS, а также произведенную в США авиационную бомбу JDAM.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные устроили ВСУ «огненный ад» в районе села Крынки.

Тема:
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Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Красноармейска

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