За последние два-три дня Киев потерял сотню боевиков на данном участке.

Бои под населенным пунктом Крынки в Херсонской области превратились для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огненный ад». Об этом позаботилась российская армия.

«Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал, что украинские боевики оказались под обстрелом из бомб, ракет и артиллерийских снарядов. По ним также работали тяжелые огнеметные системы и беспилотники ВС России. При этом за последние два-три дня ликвидировать удалось порядка сотни нацистов.

Губернатор области отметил, что руководство ВСУ перебросило лучшую технику и силы, включая наемников, в регион. Они были намерены форсировать Днепр. Сальдо обнародовал данные разведки, согласно которым киевский режим хотел уже к 1 ноября захватить Алешки, а после Новую Каховку, Чаплинку и Геническ.

Операция украинской стороны должна была завершиться до 15 ноября. Однако последний шанс президента Украины Владимира Зеленского «выслужиться перед своими хозяевами» был сорван, пишет Сальдо. Он заявил, что у противника нет шансов прорвать российскую оборону.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Спустя почти полтора года проведения спецоперации украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков. Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков.

Ранее 5-tv.ru писал, что у командования ВСУ сдали нервы из-за маневра ВС РФ на запорожском направлении.