Отдых без шарма: турфирма из России приостановит часть полетов в Египет

Клиенты смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки или выбрать другое направление для отдыха.

На фоне эскалации конфликта в секторе Газа один из крупнейших туроператоров России — компания Tez Tour — прекращает полеты в Египет на чартерных рейсах Red Wings. Сами клиенты все чаще отменяют поездки из-за неспокойной обстановки в регионе.

Вынужденное решение вступит в силу с 26 ноября. При этом компания оставляет туры в Египет с перелетом регулярными рейсами.

В Tez Tour отметили, что клиенты смогут вернуть деньги за несостоявшиеся поездки или выбрать другое направление для отдыха. Вылеты планировались из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Казани.

Ранее 5-tv.ru писал, что нет никаких гарантий, что границы Египта будут под надежной защитой, пока продолжается палестино-израильский конфликт. Политолог Юрий Светов напомнил, что даже современная система охраны Израиля не выдержала — ее прорвали элементарным образом, такая же ситуация вполне вероятна и для Египта.