Установлена предварительная причина обрушения двух подъездов дома в Астрахани

|
Евгения Романова
Евгения Романова 45 0

СК начал проверку после обрушения части жилого дома в Астрахани

Фото, видео: Telegram / Игорь Бабушкин / babushkin30; Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По поручению Бастрыкина ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сотрудники СУ Следственного комитета РФ по Астраханской области начали проверку по факту обрушения части жилого дома в административном центре. В пресс-службе ведомства назвали предварительную причину инцидента.

«По поручению главы ведомства с целью оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России», — говорится в сообщении.

Предполагается, что обрушение произошло при проведении в одной из квартир неизвестными строительно-ремонтных работ. В результате были повреждены несущие конструкции.

По факту обрушения подъездов дома возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожение имущества по неосторожности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поставить ход его расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне вечером в Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома. О происшествии сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. Он создал оперативный штаб.

На данный момент известно о гибели одного человека в результате случившегося. 213 человек эвакуированы. 5-tv.ru публиковал кадры с места.

Ранее 5-tv.ru писал, что в обрушившемся в Астрахани доме находились родные экс-стилиста Киркорова.

-2° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.95
-0.51 96.59
-0.54
Удачное начало: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября

Последние новости

9:45
«Точка сбора»: пленный рассказал, как наемники ВСУ спасаются от ударов ВС РФ
9:32
«Предавались магической вере»: Западу указали на поражение Украины в конфликте
9:25
Совсем другая Надя: кто должен был сыграть главную героиню в «Иронии судьбы»
9:05
Установлена предварительная причина обрушения двух подъездов дома в Астрахани
8:49
«Успокойте эмоции»: на Украине начали давать «заднюю» в вопросе возврата Крыма
8:34
Жертвы суеверий: как приметы испортили жизнь черным кошкам

Сейчас читают

Лоб покрылся пятнами: Орлова удивила публику внешним видом без макияжа
Байден сразу после переговоров с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
Телефонные мошенники с Украины запугивают россиян
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд