Установлена предварительная причина обрушения двух подъездов дома в Астрахани

По поручению Бастрыкина ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Сотрудники СУ Следственного комитета РФ по Астраханской области начали проверку по факту обрушения части жилого дома в административном центре. В пресс-службе ведомства назвали предварительную причину инцидента.

«По поручению главы ведомства с целью оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники Судебно-экспертного центра СК России», — говорится в сообщении.

Предполагается, что обрушение произошло при проведении в одной из квартир неизвестными строительно-ремонтных работ. В результате были повреждены несущие конструкции.

По факту обрушения подъездов дома возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и уничтожение имущества по неосторожности. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил поставить ход его расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Накануне вечером в Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома. О происшествии сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. Он создал оперативный штаб.

На данный момент известно о гибели одного человека в результате случившегося. 213 человек эвакуированы. 5-tv.ru публиковал кадры с места.

Ранее 5-tv.ru писал, что в обрушившемся в Астрахани доме находились родные экс-стилиста Киркорова.