«Это случилось»: в обрушившемся в Астрахани доме находились родные экс-стилиста Киркорова

Мужчина не пожалел возмущений в адрес ответственных за происшествие.

Звездный стилист Омар Байрамов сообщил, что мог потерять родных во время обрушения дома в Астрахани. К счастью, им удалось покинуть аварийное здание.

«Все это случилось в их доме буквально несколько минут назад. <…> Успели выбежать из дома в чем были», — написал он на своей страничке в социальной сети.

Стилист уточнил, что в доме проживали его единственная племянница с супругом. Он без стеснения выразил возмущения в адрес ответственных за произошедшее.

Омар Байрамов — известный стилист, который работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. Он помогал с образами певцу Филиппу Киркорову, журналистке Алене Блин и другим знаменитостям. У Байрамова также есть собственный бутик премиальной одежды.

Сегодня, 16 ноября, несколькими часами ранее в Астрахани обрушились два подъезда многоквартирного дома. Под завалами могут находиться люди. О происшествии сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. Он создал оперативный штаб.

На данный момент известно о гибели одного человека в результате случившегося. 213 человек эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились первые кадры с места обрушения дома в Астрахани.