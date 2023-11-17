Совсем другая Надя: кто должен был сыграть главную героиню в «Иронии судьбы»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 74 0

Светлана Немоляева должна была сыграть главную героиню в «Иронии судьбы»

Совсем другая Надя: кто должен был сыграть главную героиню в «Иронии судьбы»

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

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Самое интересное в том, что Эльдар Рязанов первоначально не видел никого другого в этой роли.

Любопытно, что Надю из «Иронии судьбы, или С легким паром!» (1975) могла сыграть Светлана Немоляева. Эльдар Рязанов первоначально не видел никого другого в этой роли. Восемь раз проходили пробы со Светланой, но…

Ни одна из них не убедила Рязанова, что Немоляева может стать Надей, все пробы были провалены, а Рязанов укоризненно сказал, что, мол, «может быть и возможно хуже сыграть, но слишком сложно, Света, как у тебя это получилось?».

Сама Немоляева вспоминала, что она тушевалась рядом с Андреем Мягковым, восхищаясь его игрой. Поэтому зажималась на съемочной площадке и никак не могла проникнуться ролью. Актриса была расстроена, поскольку Рязанов был настроен к ней очень благожелательно.

Зато в следующем фильме Рязанова «Служебный роман» (1977) Светлана блестяще сыграла Ольгу Петровну Рыжову, роль была значительной и полюбилась зрителям. Сам же режиссер даже высказал сожаление, что не снял актрису в роли Нади.

Но Немоляева решила, что по-настоящему он не жалел, а просто так сформулировал комплимент ее новой роли. Тем более, что в итоге в «Иронии судьбы» превосходно сыграла Барбара Брыльска, полячка, которую наши зрители чрезвычайно полюбили после выхода новогодней комедии.

Немоляеву же Рязанов снял в еще двух своих фильмах, поскольку он очень был доволен ролью Рыжовой. В «Гараже» (1979) актрисе досталась роль жены Гуськова, а в «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) Светлана сыграла модистку Зизи.

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