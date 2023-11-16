Победа над зеленым змием: знаменитости, которым удалось бросить пить

Чрезмерно интенсивный график, стресс и неудачи в личной жизни нередко приводят звезд к алкогольной зависимости. Кто из российских знаменитостей победил тягу к алкоголю и как им это удалось, рассказывает издание NEWS.ru.

МакSим

Певица МакSим недавно призналась, что начала пить из-за желания избавиться от всех «возможных человеческих чувств». По ее словам, она «убивала в себе» любовь, понимание, созерцание и радость после восьми лет нелегких отношений.

Артистка поделилась, что в тот период жизни «ей просто хотелось тишины». Спустя время исполнительница осознала, у нее выработалась зависимость от спиртного.

По советам друзей она не раз проходила процедуру кодирования, но это не помогло ей избавиться от коварной привычки. Немаловажную роль в борьбе с алкоголизмом сыграла дочь певицы.

Девочка-подросток поддержала звездную маму в решении признаться в зависимости, заверив, что она не боится мнения одноклассников, которые могут осудить ее. Летом артистка сделала публичное заявление об этом.

По ее словам, она чересчур рано приступила к гастролям после тяжелой болезни и хотела поддержать себя алкоголем. Также она обратилась в реабилитационный центр для лечения.

Татьяна Догилева

В 2000-х актриса Татьяна Догилева практически перестала сниматься в кино. Кроме того, в тот период народная артистка РФ потеряла несколько близких людей.

Звезде сложные времена помогал пережить алкоголь — она открыто высказывалась, что могла уйти в запой. По признанию Догилевой, отголоски алкоголизма преследуют ее и сегодня, но она старается сохранять трезвость и быть примером для многих женщин, которые стали жертвами тяжелых форм зависимости.

Лариса Гузеева

Телеведущая Лариса Гузеева выпивала еще в молодости во время первого брака. Она рассказывала о муже-алкоголике, который бил ее, будучи нетрезвым.

Гузеева не только не смогла вытащить супруга из плена беспощадного пристрастия, но и сама начала увлекаться спиртным. Даже после развода телезвезда не смогла окончательно победить привязанность к алкоголю.

Лишь однажды поздно вечером Гузеева возвращалась домой в нетрезвом состоянии и ее чуть не убили в подворотне. Тогда она в очередной раз дала себе слово, что если выживет, то обязательно перестанет пить.

Михаил Боярский

По словам супруги артиста, актрисы Ларисы Луппиан, их брак едва не распался из-за пагубного пристрастия. В эфире федерального телеканала она рассказала, что Боярский полюбил спиртное после съемок в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

Тогда они с коллегами регулярно устраивали застолья. В день, когда должен был состояться ее развод с Боярским, артист оказался в больнице с приступом панкреатита — как рассказала Луппиан, супруг чуть не умер и врачи буквально вытащили его с того света.

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин сам признавался, что страдал от алкоголизма. В «вине» он пытался найти решение проблем, но со временем перестал пьянеть и стал зависим. Вернуть себя прежнего артисту помог священник, который стал его духовным наставником.

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