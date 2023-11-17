«Сильнее, мудрее и богаче»: Песков рассказал о будущем России и следующем лидере

Будет ли нынешний глава государства Владимир Путин баллотироваться еще на один срок в рамках выборов в 2024 году?

Следующий президент России должен быть таким же, как нынешний лидер страны Владимир Путин. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Он также ответил на вопросы о баллотировании Путина и будущем нашей страны.

«Таким же. Или другим, но таким же», — сказал Песков.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Путин будет баллотироваться на новый президентский срок, хотя тот еще не заявлял о намерении участвовать в выборах. Песков уверен: Владимир Владимирович победит в этой гонке.

Кроме того, Песков рассказал, каким будет мир через десять лет. По его словам, если период всемирной трансформации затянется, то турбулентность может только возрасти. Дело в том, что Запад будет хвататься за свое лидерство, которое ускользает от него.

Западные страны настолько циничны, продолжил Песков, что они точно не будут гнушаться ничем, чтобы остаться без него. Такое поведение США и их союзников чревато различными конфликтами.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, какой будет Россия через десять лет:

«Она должна быть и будет сильнее, мудрее и богаче», — сказал он.

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Выборы президента России в 2024 году

Напомним, выборы президента России, согласно действующему законодательству, должны состояться в марте 2024 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что, несмотря на это, пока не было даже официальных заявлений о начале предвыборной кампании.

Сам Владимир Путин во время участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отвечая на соответствующий вопрос, призвал дождаться решения парламента о назначении выборов. В Кремле отмечали, что президент сообщит о своих планах после утверждения даты и старта выдвижения кандидатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России.