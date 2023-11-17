Россия планирует создать международный музыкальный конкурс «Интервидение»

Он станет аналогом «Евровидения» и будет доступен для всех стран мира.

Уже в следующем году в России может появиться международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом на международном культурном форуме «Форум объединенных культур» сообщил глава федерального канала Константин Эрнст.

«Мы предлагаем в наступающем году провести и проводить каждый год музыкальный конкурс под рабочим названием Интервидение», — предложил он на встрече Любимовой с министрами культуры разных стран.

По его словам, конкурс получит постоянно действующий оргкомитет, а также не будет нести в себе никаких политических ограничений: «Интервидение» будет доступно для всех стран мира.

До этого министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным коллегам присоединиться к созданию Евразийской кинопремии и музыкального конкурса ЕвразияВидение+.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском городе Мальме.