Стало известно, где пройдет «Евровидение» в 2024 году

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

«Евровидение» в 2024 году пройдет в шведском городе Мальмё

Стало известно, где пройдет «Евровидение» в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Juergen Biniasch

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Выбранный город уже ранее принимал музыкальный конкурс. Причем, дважды.

Шведский город Мальмё был выбран для проведения музыкального конкурса «Евровидение-2024». Он примет полуфиналы 7 и 9 мая, а также финал — 11 мая. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Отмечается, что при выборе города учитывались технические возможности, возможность размещения тысяч делегаций, съемочных групп, болельщиков и журналистов, а также инфраструктура и другие критерии.

Примечательно, что Мальмё ранее уже принимал «Евровидение» — в 1992 и 2013 годах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как музыкант Александр Иванов, более известный публике как IVAN, подал заявку на «Евровидение» в последний момент.

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