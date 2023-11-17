«Немедленно извинилась»: почему собака Санду укусила президента Австрии

Питомец лидера Молдавии не дал себя погладить и цапнул прямо за руку австрийского коллегу. Чем объяснили поведение животного?

Президент Молдавии Майя Санду извинились за поведение своей собаки, которая укусила прибывшего с визитом лидера Австрии Ван дер Беллена. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.

Инцидент случился накануне. Президент Австрии прибыл в Молдавию с визитом, в ходе которого совершил прогулку у администрации, где решил погладить собаку. Однако животное ответило ему укусом за руку. Позднее Ван дер Беллена заметили с пластырем, когда тот проводил вторую встречу — с председателем парламента республики Игорем Гросу.

«Президент Республики Молдова… немедленно извинилась за случившееся и сказала, что «было слишком много людей», — пишет издание.

Бывший премьер Молдавии Ион Кику считает, что Санду стала появляться на публике с собакой, чтобы казаться человечной. Ее стали замечать с питомцем около трех недель назад.

К слову, собака Санду — не единственное животное первых лиц, покусавшее других чиновников. Так, пес президента США Джо Байдена известен укусами семи агентов секретной службы Штатов, один из них даже оказался в больнице. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки стрессовой обстановкой в резиденции.

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