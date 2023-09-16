В Лондоне провели парад корги, посвященный королеве Елизавете II

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 19 0

Фанаты королевской семьи Великобритании и их собаки собрались близ Букингемского дворца.

В Лондоне провели парад корги, посвященный королеве Елизавете II

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Идеально постриженные газоны близ Букингемского дворца топчут короткими лапками симпатичные рыжие собачки. Много собачек! Что здесь происходит? Так это же парад четвероногих представителей породы вельш-корги, посвященный покойной королеве Великобритании Елизавете II — она была истинной поклонницей и владелицей таких питомцев.

Участники парада — такие же страстные фанаты породы и королевской семьи — собрались неподалеку от Букингемского дворца в прошлое воскресенье. Как сообщает издание dni.ru (и публикует видео) со ссылкой на зарубежную прессу, хозяева домашних животных таким образом почтили память королевы Елизаветы II. Акция собрала около двадцати человек, они вспомнили о годовщине монарха и посвятили ей теплые слова.

Печальное настроение сборища умело развеяли корги. На мероприятие они пришли не просто так, а нарядные и даже очень. Собачек одели в маленькие красны мундирчики, дали даже ордена, а еще в романтические платья с рюшами и короны. Зрелище наверняка порадовало бы Елизавету. В свое время она содержала почти 30 собак породы вельш-корги. Первую питомицу королева назвала Сьюзан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими словами королева вспомнила избранницу внука принца Гарри Меган Маркл незадолго до смерти.

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В Лондоне провели парад корги, посвященный королеве Елизавете II

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