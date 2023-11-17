Исполнился год: Лера Кудрявцева показала ребенка
Лера Кудрявцева поздравила с днем рождения годовалого крестника
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Звезда трогательно поздравила малыша с днем рождения.
Ведущая Лера Кудрявцева показала маленького крестного сына. Издание 7Дней.ru опубликовало кадры, на которых знаменитость нянчится с ребенком возле рояля.
«Теодорчик слушает, как его крестная мама играет», — так прокомментировал происходящее голос за кадром.
Теодор — это крестник Кудрявцевой и сын ее лучшей подруги Екатерины Гордон. Ведущая приехала поздравить ребенка с днем рождения — ему исполнился один год.
Есть у нее, конечно, и свои дети. В августе 2018 года в семье Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова случилось долгожданное пополнение — звезда родила дочь в 47 лет, девочку назвали Марией.
Также у Кудрявцевой есть взрослый сын Жан от брака с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Наследник уже подарил теледиве внука Льва.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кудрявцева прокомментировала слухи о разводе с мужем.
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