Исполнился год: Лера Кудрявцева показала ребенка

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Рита Миронова
Рита Миронова 77 0

Лера Кудрявцева поздравила с днем рождения годовалого крестника

Исполнился год: Лера Кудрявцева показала ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда трогательно поздравила малыша с днем рождения.

Ведущая Лера Кудрявцева показала маленького крестного сына. Издание 7Дней.ru опубликовало кадры, на которых знаменитость нянчится с ребенком возле рояля.

«Теодорчик слушает, как его крестная мама играет», — так прокомментировал происходящее голос за кадром.

Теодор — это крестник Кудрявцевой и сын ее лучшей подруги Екатерины Гордон. Ведущая приехала поздравить ребенка с днем рождения — ему исполнился один год.

Есть у нее, конечно, и свои дети. В августе 2018 года в семье Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова случилось долгожданное пополнение — звезда родила дочь в 47 лет, девочку назвали Марией.

Также у Кудрявцевой есть взрослый сын Жан от брака с барабанщиком «Ласкового мая» Сергеем Ленюком. Наследник уже подарил теледиве внука Льва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кудрявцева прокомментировала слухи о разводе с мужем.

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