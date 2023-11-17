В Забайкалье под завалами на руднике нашли тела работников шахты

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На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Забайкалье прямо сейчас выясняют причины гибели рабочих в шахте. Трагедия произошла на руднике золотодобывающей компании во время рабочей смены.

Тела горняков уже обнаружили и подняли на поверхность — больше погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 45. Об аварии на шахте в Караганде стало известно рано утром 28 октября.

На момент ЧП под землей находились 252 человека. Экстренно эвакуировать успели 205 из них.

По предварительной версии, озвученной главой администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбетом Булекпаевым, трагедия произошла из-за возгорания и взрыва метано-воздушной смеси.

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В Забайкалье под завалами на руднике нашли тела работников шахты

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