«Предстоит обосновать»: сможет ли Муцениеце «выбить» из Прилучного большие алименты

Чем закончится новый виток противостояния между бывшими звездными супругами?

Актриса Агата Муцениеце может рассчитывать на увеличение суммы алиментов с учетом текущих доходов ее бывшего мужа Павла Прилучного. Об этом изданию KP.RU заявил адвокат Олег Колотушкин.

По его мнению, если артист зарабатывает 500 тысяч рублей за съемочный день, то мать двоих его детей может претендовать на треть от этой суммы. Вместо ранее требуемых 100 тысяч рублей Муцениеце может получать по 4,5 миллиона ежемесячно.

«Но в суде Агате предстоит обосновать необходимость увеличения алиментов, на какие нужды и траты для детей ей нужны деньги. Если Агата объяснит, что ей нужны более весомые алименты для оплаты школы или других видов обучения, суд, конечно же, встанет на сторону актрисы. Если соответствующие документы не будут предоставлены, суд вряд ли примет ее доводы», — объяснил эксперт.

История с алиментами началась с того, что Муцениеце в своем блоге на YouTube задела Прилучного за живое, намекнув, что ее бывший супруг входит в список жадных отцов. Судя по всему, исповедь звезды в публичном поле в итоге и привела к тому, что она решила подать на него в суд из-за алиментов.

Прилучный и Муцениеце развелись в 2020 году. Процесс сопровождался скандалом: актриса не раз обвиняла бывшего в злоупотреблении спиртным и проявлении агрессии, намекая даже на домашнее насилие.

Однако ничто не помешало ему остаться отцом для Мии и Тимофея. У него остались регулярные встречи, совместный досуг и поездки за рубеж.

В 2022-м он женился на актрисе Зепюр Брутян. Они были знакомы давно: еще до развода артиста принимали участие в съемках сериала «В клетке».

Новая избранница нашла общий язык с детьми артиста от Муцениеце — она часто бывает на их встречах и самостоятельно выводит в свет. У Брутян и Прилучного подрастает сын Микаэль — он появился на свет в конце апреля.

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