МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко* в розыск

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 110 0

Бывшего российского чиновника объявили в розыск по уголовной статье.

МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко* в розыск

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

МВД объявило в розыск бывшего заместителя главы Минфина Сергея Алексашенко*. Эта информация стала доступна из розыскной базы МВД РФ.

«Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в данных карточки розыска.

По какой конкретно статье разыскивается бывший чиновник, не уточняется.

Сергей Алексашенко занимал пост замминистра финансов России два года: с 1993 по 1995 годы. Затем работал до 1998-го на должности зампреда Центробанка. Чиновник в 2017 году уехал из России и на сегодняшний день экономист проживает за границей.

* — признан иноагентом в России

-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
89.12
0.17 96.77
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:21
Нет доверия: главу компании-создателя ChatGPT Сэма Альтмана отправили в отставку
5:00
«Стоп, снято!» — 10 знаменитых актеров, которые чуть не погибли на съемках
4:50
Журналист Херш: Нетаньяху сорвал согласованную США сделку с ХАМАС по заложникам
4:23
МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко* в розыск
3:58
Чувства на грани помешательства: как отличить любовь от зависимости
3:26
«Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

Сейчас читают

«Черная аристократия»: зачем глава МИД Британии Кэмерон вступал в интим со свиньей
«Господи, спасибо»: пользовалась ли Юлия Ковальчук капельницей «Золушка»
Форвард «Питтсбурга» Малкин задолжал ФНС больше 500 тысяч рублей
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2