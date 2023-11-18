МВД объявило экс-замминистра финансов России Алексашенко* в розыск

МВД объявило в розыск бывшего заместителя главы Минфина Сергея Алексашенко*. Эта информация стала доступна из розыскной базы МВД РФ.

«Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в данных карточки розыска.

По какой конкретно статье разыскивается бывший чиновник, не уточняется.

Сергей Алексашенко занимал пост замминистра финансов России два года: с 1993 по 1995 годы. Затем работал до 1998-го на должности зампреда Центробанка. Чиновник в 2017 году уехал из России и на сегодняшний день экономист проживает за границей.

* — признан иноагентом в России