Крупные кинокомпании устроили бойкот Маску

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

HR: семь крупных компаний остановили размещение рекламы в X из-за слов Маска

Крупные кинокомпании устроили бойкот Маску

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Против американского предпринимателя высказались и в Белом доме.

Крупные кинокомпании решили приостановить размещение рекламы в социальной сети X после того, как американский бизнесмен Илон Маск опубликовал «антисемитские» высказывания о евреях. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Илон Маск ранее одобрил публикацию, где сообщалось, что сообщества евреев якобы распространяют «ненависть к белым». Бизнесмен также обвинил американскую еврейскую неправительственную организацию ADL и другие похожие группы в продвижении «антибелого, антиазиатского или любого другого расизма», призвав прекратить это.

Предпринимателя раскритиковали за это. В том числе высказался против него и официальный представитель Белого дома Эндрю Бейтс, обвинив Маска в продвижении антисемитизма.

В результате компании Apple, Walt Disney и IBM временно перестали размещать рекламу в соцсети Маска. Сейчас аналогичный бойкот устроили и кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илон Маск дискредитировал режим Зеленского. Американский предприниматель также неоднократно призывал Киев к мирным переговорам с Москвой.

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