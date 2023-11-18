Новый роман: певица Азиза рассказала о своем любовнике

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 45 0

Певица Азиза рассказала о своем новом романе

Новый роман: певица Азиза рассказала о своем любовнике

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артистка не скрывает, что изменяет законному супругу.

Певица Азиза, вышедшая замуж за итальянца намного моложе себя, закрутила роман с другим мужчиной. Как известно, Лортэ — иностранный супруг артистки уехал на родину, когда в семье начались проблемы. Так, муж и жена уже год в разлуке и даже можно сказать, что они расстались.

По словам Азизы, она не чувствует себя женой декабриста и продолжает жить и радоваться. Также она высказывалась, что по-настоящему не была влюблена в мужа. Ей просто льстили его ухаживания, льстило предложение. При этом звезда считает, что Лортэ действительно красивый, интеллигентный, воспитанный, сексуальный мужчина.

Как оказалось, певица не долго страдала после отъезда мужа и взялась за свою личную жизнь. В студии программы на федеральном телеканале артистка сделала шокирующее заявление, сказав, что у нее есть молодой любовник.

«Дело в том, что я не могу любить нескольких мужчин сразу. У меня есть человек, который… не из Италии. У нас с ним разница 30 лет», — сообщила Азиза.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Азиза предложила молодому мужу завести несколько женщин.

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Новый роман: певица Азиза рассказала о своем любовнике

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