ВСУ лишились противокорабельных ракет «Нептун» и катеров в Черном море

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Евгения Романова
Евгения Романова 91 0

МО: морская авиация РФ ликвидировала восемь катеров ВСУ вблизи Севастополя

ВСУ лишились противокорабельных ракет «Нептун» и катеров в Черном море

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Тема:
Спецоперация

Какие еще успехи российской армии отмечены ведомством?

Морская авиация Черноморского флота ликвидировала восемь катеров армии Украины в 80 километрах западнее Севастополя в Черном море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Уничтожены быстроходный катер с десантом и семь безэкипажных катеров военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять реактивных снарядов HIMARS.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ начали применять в зоне СВО новую ударную платформу «Скальпель». Пилоты уже оценили работу этого барражирующего боеприпаса.

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