«Надо контролировать»: последняя информация об Александре Митте

Сын и коллега народного артиста РФ рассказали о его состоянии.

90-летний режиссер Александр Митта уже неделю находится в одной из московских больниц. В беседе с KP.RU сын народного артиста России прокомментировал госпитализацию отца.

Евгений Митта сообщил, что речь идет об обострении хронических заболеваний.

«Нет ничего экстраординарного, чего симптоматически не было ранее. Сейчас есть процессы, которые надо контролировать — в таком возрасте люди болеют: у них происходят перепады со здоровьем и так далее…», — передает издание слова наследника актера.

Сообщалось, что у режиссера случился инсульт, но родственники не подтверждали этот диагноз. Оказывается, Митта перенес инсульт несколько месяцев назад не в такой отягощенной форме. Известно, что после него артист проводил у себя дома рабочие встречи с коллегами из своей киношколы. А на минувшей неделе его состояние ухудшилось, а именно — повысилась температура, появились симптомы простуды: через несколько дней его положили в реанимацию с подозрением на пневмонию.

«Теперь его уже к концу недели переводили в „обычную“ палату. Он пока слаб, но аппетит есть. Какой-то диагноз не озвучивали нам — но не инсульт», — рассказал коллега Александр Наумович, подчеркнув, что в таком возрасте у людей «букет» хронических недугов, и реанимация в данном случае является обычной практикой.

Отмечается, что сейчас состояние Александра Митты оценивается как стабильно тяжелое. Полгода назад сообщалось о его госпитализации с гидроцефалией, но его сын опровергал этот диагноз. Как и сейчас не подтверждает пневмонию.

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