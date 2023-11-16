Убийственный рацион: к каким фатальным последствиям в организме может привести сыроедение

В последнее время среди блогеров активно популяризируется тренд на сыроедение. При подобном образе жизни человек полностью отказывается от приготовленной пищи, разрешая себе есть продукты только в их первозданном виде.

Многие убеждены, что термическая обработка убивает полезные свойства и витамины, приводит к перееданию и нарушениям в работе организма. Однако вместе с тем в сети множатся ужасающие новости о сыроедах, которые заморили себя или своих детей голодом.

Как радикальный рацион на самом деле отражается на здоровье узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Откуда пошла мода на сырую пищу

Основателем сыроедения считается швейцарский нутрициолог Макс Бирхен-Беннер, заявивший о необычном рационе еще в начале XX века. Врач утверждал, что от традиционного питания с термической обработкой в организме образовывается слизь, которая является причиной всех болезней.

Наиболее ценными продуктами он считал овощи и фрукты, так как в них заключалась энергия солнца. С его же подачи в мире появились мюсли — сырые тертые яблоки с добавлением злаков, меда, орехов и молока.

Однако со временем указанную систему питания не раз подвергали критике, опровергая правдивость целительных свойств и ее пользу для организма. Между тем, сегодня сыроедение переживает второй расцвет — к нему приобщаются по всему миру, называя идеальным способом быстро похудеть и укрепить иммунитет.

Известные случаи гибели от сыроедения

Сыроедение — это крайне коварная система питания. Нередко к подобному рациону прибегают, стремясь быстро похудеть. После перехода на фрукты и овощи вес действительно уходит. Быстрые результаты вызывают у человека настоящую эйфорию и зависимость от пагубного образа жизни.

Со временем недостаточная масса тела усугубляется другими неприятными симптомами: хрупкостью костей и зубов, ломкостью волос, болезненным состоянием кожи. Организм буквально переходит в режим выживания. Что еще страшнее, в некоторых случаях сыроеды начинают навязывать опасный рацион собственным детям, что нередко приводит к невинным жертвам, заморенным голодом.

«Под следствием уже несколько семей, которые довели своих детей до голодной смерти. В холодильниках у таких горе-родителей были только сырые овощи! У девочки развилось хроническое расстройство питания, анемия», — рассказал врач-психиатр Александр Захаров.

Фигурантом последнего наиболее резонансного дела о смерти ребенка из-за сыроедения стал блогер Максим Лютый. Мужчина активно пропагандировал радикальную систему питания и вегетарианство в социальных сетях. Кроме того, кормил подобным образом собственного месячного сына.

В конце концов организм малыша не выдержал. Как позднее установило следствие, ребенок появился на свет в домашних условиях, никогда не наблюдался у врачей и даже не имел свидетельства о рождении. Против блогера было возбуждено уголовное дело, он до сих пор ждет вынесения приговора. Пока что мера наказания была вынесена лишь матери младенца — ей назначили наказание в виде исправительных работ в течение двух лет с удержанием 15% заработка.

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Из чего состоит меню сыроедов

Огромная популярность сыроедения совершенно неудивительна, для этого не нужно считать калории и изнурять себя тренировками. Достаточно придерживаться лишь одного правила — употреблять в пищу исключительно сырые продукты, отдавая предпочтение овощам, фруктам, зелени и орехам.

Вот только подобный рацион со временем приведет к тому, что организм, стремясь восполнить недостающие микро- и макроэлементы, начнет истощать собственные запасы. Одновременно у сыроеда развивается пищевое расстройство, не дающее разорвать порочный круг и перейти на здоровое сбалансированное питание.

Примерно по такой же схеме питалась и блогер под псевдонимом Жанна Дарт. Она мечтала дольше оставаться молодой и энергичной. Более десяти лет употребляла только растительную пищу и даже продавала курсы по сыроедению. Однако достичь мечты так и не вышло — девушка скончалась от истощения летом 2023 года.

К этому времени у Жанны во всю прогрессировало пищевое расстройство, не дававшее вернуться к полноценному рациону и набрать вес.

«[При этом заболевании] человек постоянно переживает, о том, как он должен питаться. Думает, чтобы не съесть ничего лишнего, и испытывает угрызения совести, если вдруг [сорвется]. Это уже, конечно, психологические и, скорее всего, даже психические проблемы, они требуют именно вмешательства психиатра», — отметил врач Александр Захаров.

В запущенных случаях сыроеду способен помочь исключительно профессионалы — квалифицированные психиатр и гастроэнтеролог. Самостоятельно избавиться от пищевого расстройства и набрать вес крайне сложно. В таком состоянии больному крайне важна поддержка близких и внимание, которое он усиленно привлекал к себе экстремальным похудением.

Что происходит с организмом после продолжительного сыроедения

Серьезный недостаток веса пагубно сказывается на общем состоянии как мужчин, так и женщин. Однако в последнем случае последствия могут быть куда опаснее, считает психиатр Василий Шуров. Продолжительное сыроедение приводит к следующим проблемам:

сбои и полное исчезновение менструального цикла;

нарушение в терморегуляции — человек постоянно мерзнет;

скачки давления — сложно подниматься с кровати, принимать ванну.

В наиболее запущенных случаях сыроедение приводит к бесплодию, дистрофии и серьезным заболеваниям пищеварительной системы. Нечто подобное настигло известную блогершу, резко ударившуюся в сыроедение.

Девушка быстро сбросила 60 килограммов, после чего взяла псевдоним и начала пропагандировать новый образ жизни в социальных сетях. Перед изнурительными силовыми тренировками она питалась зеленью и мякотью авокадо.

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«Классическая пациентка с анорексией, я бы даже сказал в критической стадии, когда все ткани сожжены», — прокомментировал врач Василий Шуров.

По словам врачей, большинство экспериментов с питанием заканчиваются в лучшем случае больничной койкой.

«При сыроедении, к сожалению, мы с вами можем иметь огромное количество дефицитов — и микроэлементов, и витаминов. В первую очередь это железо, магний, кальций», — отметил диетолог Александра Ноев.

Эксперты уверены — отказ от какого-то продукта должен быть обоснован состоянием здоровья. А любая диета или кардинальная смена питания должны проходить исключительно под контролем врачей.