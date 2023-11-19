Сына голливудского продюсера Хаскелла обвинили в зверской расправе над женой и тещей

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Алина Крылова
Алина Крылова 217 0

В Лос-Анджелесе сына Сэма Хаскелла обвиняют в убийстве жены и тещи

Сына голливудского продюсера Хаскелла обвинили в зверской расправе над женой и тещей

Фото: www.globallookpress.com / Huang Chao

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На глазах общественности развернулась нешуточная история, похлеще любого хоррора.

Полиция Лос-Анджелеса арестовала сына известного продюсера по подозрению в убийстве трех человек. История, достойная экранизации хоррора, потрясла США своей жестокостью.

По информации The Sun, полицейским бездомные рассказали, что ранним утром пару дней назад Сэм Хаскелл-младший вручил им деньги с просьбой вынести три тяжелых мешка. Без задней мысли, они взяли деньги и услугу оказали, а уже на следующий день другой проходивший мимо бездомный обнаружил в мусорном баке расчлененное тело женщины. Прибывшие на место правоохранительные органы схватились за голову: уже спустя пару часов 35-летний сын известного общественного деятеля был арестован.

На допросе Хаскелл сознался, что не успел заявить об исчезновении жены, а также ее отца и матери. На вопрос о телах юноша ответил достаточно корректно: никаких останков не было, а все, что нашли полицейские — специальный реквизит, который Хаскелл приобрел на Хэллоуин, чтобы удивить друзей.

Повторный визит следователей в дом мужчины обнажил следы борьбы. Кроме прочего, в качестве доказательства возможных истязаний полицейские обнаружили кассеты с азиатскими фильмами, в которых главные герои показываются как сторонники насилия и жестокости.

Вердикта Хаскелл будет ждать под стражей. Знаменитый отец на скандал вокруг своего сына пока никак не отреагировал. Известно лишь, что в свое время Хаскелл-старший сотрудничал с такими крупными голливудскими знаменитостями как Джордж Клуни, Вупи Голдберг и принц Эдвард.

Ранее 5-tv.ru писал о массовом убийстве, произошедшем в штате Мэн.

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