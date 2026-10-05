ИИ-бот донес в полицию на женщину, планирующую устроить стрельбу

ИИ-бот передал полиции планы женщины устроить стрельбу в США

Модель искусственного интеллекта (ИИ) Claude передала полиции сообщения женщины, которая угрожала устроить стрельбу в офисе шерифа округа Ли. Об этом сообщил телеканал WINK News со ссылкой на офис шерифа.

Карли Мишель Хеллер использовала нейросеть как личный дневник и рассказывала ему о своих мыслях. По данным телеканала, 26 сентября она написала, что собирается устроить стрельбу. На следующий день женщина сообщила, что уже купила новое оружие.

Платформа отследила потенциально опасные сообщения, и информация об этом поступила специалистам, которые сообщили о произошедшем правоохранителям.

«Искусственный интеллект — мощный инструмент, и, как любая технология, он может быть использован не по назначению. Когда кто-то использует ИИ для создания или содействия угрозе, мы должны отнестись к этой угрозе серьезно», — сказал шериф Кармин Марчено.

Хеллер задержали. Ей предъявили обвинение в письменной угрозе насилия по законам Флориды.

Марченo также заявил, что пользователи ИИ-чатов «никогда не бывают по-настоящему анонимными».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп объявил о создании в США Сил суперинтеллекта. Новая структура должна объединить усилия властей для сохранения лидерства страны в сфере ИИ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.